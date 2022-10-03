بزعم محاولة دهس.. استشهاد باسل بصبوص وخالد دباس، وجرح سلامة رأفت برصاص العدو فجر اليوم الاثنين قرب رام الله

رام الله – استشهد شابان، وأصيب ثالث، فجر اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه مركبة كانوا على متنها في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن الشبان الثلاثة حاولوا تنفيذ عملية دهس، كما يظهر من التحقيقات الأولية، وفق زعمه.

ووفقًا لما ورد في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إطلاق النار تجاه المركبة جرى خلال محاولة الشبان دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين من وحدة “إيغوز” خلال مهمة لها في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، أثار دماء واضحة، بفعل إصابة الشبان، قبل اعتقالهم.

وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تنصب كمائن في محيط مخيم الجلزون، وكان الشبان الثلاثة: باسل بصبوص، خالد دباس وهما من مخيم الجلزون، وسلامة رأفت من بلدة بيرزيت شمال رام الله، يمرون بمركبتهم بشارع قريب من ضاحية التربية والتعليم، فأطلق جنود الاحتلال الرصاص عليهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود الاحتلال الذين كانوا ينصبون كمينًا بين منازل الأهالي، أطلقوا نحو 30 رصاصة باتجاه سيارة الشبان، وبعض الرصاص أصاب المنازل.

ووفق المصادر، فإن جيش الاحتلال ترك الشبان ينزفون نحو 45 دقيقة، منها نصف ساعة داخل المركبة، ثم اقتحمت دوريات المنطقة واعتقلت الشبان مصابين، وتم سحب مركبة أولئك الشبان.

وقد أعلنت حركة “فتح” في محافظة رام الله والبيرة الحداد، والإضراب الشامل، بعد جريمة الاحتلال بحق الشبان الثلاثة.

ودعت “فتح”، الجماهير في كافة المحافظات إلى التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والخروج بمسيرات غضب إلى نقاط التماس، ردًا على استهانة جيش الاحتلال بالدم الفلسطيني والاستمرار بمجازره.

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وبالتزامن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت عدة مناطق، وسط اشتباكات مسلحة خاصة في مدينة نابلس.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيًا بزعم أنهم من المطلوبين، والمشاركين في سلسلة هجمات مؤخرًا.

واعتقل أحمد عمر الجبريني من منطقة الضاحية، ومصطفى عودة، من حي المخفية، في نابلس.

فيما اعتقل الشاب رامي الطروة من بلدة سعير شرق الخليل، ومحمود حمدان من الشواورة شرق بيت لحم.

وفي أريحا، اعتقل بدر أبو زبيدة، محمد زبيدات، محمد الخطيب.

وفي القدس، اعتقل المسن عماد أبو خديجة، والشاب أشرف الهدرة من الطور.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط الواسعة في مناطق شرق وجنوب نابلس، وكذلك قرب جنين بعد إطلاق النار عدة مرات تجاه قواتها والمستوطنين مساء أمس وفجر اليوم.