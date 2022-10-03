بزعم محاولة دهس.. استشهاد باسل بصبوص وخالد دباس، وجرح سلامة رأفت برصاص العدو فجر اليوم الاثنين قرب رام الله
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الامارات تتهود تدريجياً.. ضباط الشاباك الإسرائيلي يسيطرون على مطار دبي
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