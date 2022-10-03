الامارات تتهود تدريجياً.. ضباط الشاباك الإسرائيلي يسيطرون على مطار دبي

أفادت مصادر استخباراتية، اليوم الإثنين، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد تمكن من الحصول على سماح بنشر ضباط له بمطار دبي، في إطار ضمانات تأمين زوار الإمارة من الإسرائيليين عبر خط تل أبيب – دبي، الذي تديره شركة طيران “العال” الإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن إسرائيل خاضت جولة مفاوضات طويلة مع الإمارات حول شروط إطلاق الخط وتأمينه، على أن يتم تنظيم رحلتين يوميًا، حسبما أورد موقع “إنتليجنس أونلاين”.

وأضاف الموقع الفرنسي، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن المفاوضات أسفرت أيضا عن ضمان تل أبيب لاشتراطات معينة لتفتيش حقائب المسافرين.

ونوهت المصادر إلى أن المستشار الأمني لشركة العال الإسرائيلية “هيزي ساموتشا” عميل سابق في الشاباك، ويعمل بشكل وثيق مع المخابرات الإسرائيلية، التي تولي اهتماما خاصا بفحص جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل.

وكان توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي باكورة ومدخلا لاتفاقات أخرى بين دولة الاحتلال ودول عربية، وهي البحرين، والسودان، والمغرب، فيما أشارت تقارير إلى دور إماراتي لإقناع تلك الدول بقبول التطبيع مع تل أبيب، علاوة على الضغط الأمريكي.

ومنذ توقيع الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي، نشطت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية بين أبوظبي وتل أبيب، وترجمها المسؤولون إلى اتفاقات تعاون متعددة قد تقود الى تهويد دويلة الامارات الواقعة في قلب جزيرة العرب !!!

وقد وصل التبادل التجاري بين تل أبيب وأبوظبي إلى 1.7 مليار دولار، بينما يقول سفير إسرائيل في الإمارات، “أمير حايك”، إن حجم التجارة بين الدولتين سيصل إلى 5 مليارات دولار في غضون 3 سنوات فقط.