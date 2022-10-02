يـا عبـدالناصــر ..

تأتي ذكراك أبا خالد

بالشوق وبالأشجان

تأتي ذكراك..

فهل تدري

ما حل بنا بعد رحيلك

من ذل وهوان

من جور نفوذ الأمريكان

وسطوة أهل الشر

وأعوان الشيطان

………….

هل تدري يا عبدالناصر

أن الفقراء… بدون عشاء

أن البسطاء… يبكون عليك

في كل مساء

أن العمال والفلاحين

وجماهير الشعب

أغلبهم خلف القضبان

………..

هل تدري يا عبدالناصر

أن القوم أضاعوا بعدك

نصف الأوطان

وضلوا نهج الحرية

وامتثلوا نهج الطغيان

والثروة صارت ملك الحاكم

ينفقها كيف يشاء

والشعب يحوز على الحرمان

…………..

هل تدري يا عبدالناصر

في أي زمان نحن الآن

في زمن الحرب

في زمن الموت

في زمن القتل

في زمن يفجر فيه السلطان

…………..

هل تدري يا عبدالناصر

أن الثورة ماتت

والعزة ماتت

والهمة ماتت

وكرامة قومي

وإرادة هذا الإنسان

…………..

هل تدري يا عبدالناصر

منذ سافرت إلى الرحمن

وتركت وراءك يا ناصر

أفئدة تغمرها الأحزان

وسفينتنا في عرض البحر

تصارع أمواج الطوفان

من غير هدى وبلا عنوان

فقد كنت لنا

أنت القائد والربان

…………

تأتي ذكراك أبا خالد

وقد سلبوا منا حق العيش

وحق العدل

وحق القول

وحق الصمت

وحق التفكير

وحق النوم

وحق الأكل

وحق التعليم

وحلاوة سر الإيمان

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