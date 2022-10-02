الضفة تقاتل.. "عرين الأسود" تُصيب مستوطناً بجراح وتُعطب حافلة بعمليتي إطلاق نار قرب نابلس صباح اليوم الأحد/ فيديو
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جرينتش+2 03:10
في ذكرى إغتيال خاشقجي.. هكذا تحدثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، وعلقت منظمة مراسلون بلا حدود
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