عطلة رسمية السبت المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعطيل الدوام في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1444 هجرية، الموافق للثامن من شهر تشرين الأول سنة 2022 ميلادية.

واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الأحد، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياء لهذه الذكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.