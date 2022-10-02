الضفة تقاتل.. “عرين الأسود” تُصيب مستوطناً بجراح وتُعطب حافلة بعمليتي إطلاق نار قرب نابلس صباح اليوم الأحد/ فيديو

القدس المحتلة – وكالات

أصيب مستوطن وتضررت حافلة إسرائيلية في عملية إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن مستوطنًا كان يستقل سيارة أجرة أصيب في ظهره بعد إطلاق النار عليه من مقاومين فلسطينيين قرب مستوطنة “ألون موريه” شرقي نابلس.

وأوضحت المصادر أن المصاب يبلغ من العمر 40 عامًا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت القناة 12 العبرية أن رصاص المقاومين أصاب أيضًا حافلة مستوطنين بعدة رصاصات، أدت لتحطم الزجاج الأمامي فيها.

وقد سارعت قوات الاحتلال، في أعقاب العملية، للاستنفار على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقته، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة، بحثاً عن منفذي العملية.

من جهتها، أعلنت مجموعات “عرين الأسود” مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار باتجاه حافلة وسيارة للمستوطنين شرقي نابلس.

وقالت ” بعد الحمد لله وبِفضل الله، قامَت مجموعات عرين الاسود بعملية نوعيّة صباح هذا اليوم، حيث تم رَصد باص للمستوطنين بالقرب من حاجز مغتصبة “ألون موريه” ومن ثم إستهدافه بوابل كثيف من رصاص مُجاهدينا”.

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