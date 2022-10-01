رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق اديب هلسه

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير النقل الأسبق، أديب هلسه الذي أنتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم السبت.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم هلسه لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم منصب وزير النقل بين عامي 1993و1994، وعضوا في مجلس الأعيان، وقاضيا في وزارة العدل .

والمرحوم هلسه المولود في الكرك عام 1932 حاصل على وسام الكوكب من الدرجة الأولى.

وقد تقدم رئيس الوزراء باصدق مشاعر التعزية والمواساة لاهل الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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