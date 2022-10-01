القيصر بوتين يصنع التاريخ ويصحح خرائط الجغرافيا باعلان إلتحاق مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون بروسيا الأم
أهم العناوين
جرينتش+2 02:11
بفضل تهديدات حزب الله.. الرئيس اللبناني يتسلم رسالة الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني