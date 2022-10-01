بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار وتغيير التخصص اليوم السبت



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن بدء عملية تقديم الطلبات للطلبة الذين لم يتم ترشيحهم للقبول (طلبة إساءة الاختيار)، إضافةً إلى طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، ضمن برمجية جديدة تعالج أوضاع الطلبة.

وشملت الآلية الجديدة، بحسب ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، تجهيز برمجية جديدة تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن 3 خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2022/ 2023.

وبين الخطيب أن عملية تقديم الطلبات ستبدأ اعتبارًا من صباح اليوم السبت الموافق الأول من تشرين الأول، وحتى الساعة 12 مساء من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من الشهر ذاته، وذلك للفئات التالية: الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة.

كما وتشمل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدين)، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد.

وشملت الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي (2022)، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد.

وشملت الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2022، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد