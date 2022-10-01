استشهاد الشاب فايز دمدوم برصاص العدو في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة مساء اليوم السبت/ فيديو

القدس – استشهد الشاب فايز خالد دمدوم (18 عامًا)، اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن دمدوم أصيب برصاصة في العنق، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة وعلى إثرها استشهد.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه دمدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في البلدة.

وذكرت المصادر أنه تم نقل جثمان الشهيد دمدوم لمستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.

وقد احتشد عشرات المواطنين أمام عيادات المقاصد في بلدة أبو ديس حيث يتواجد جثمان الشهيد، وسادت حالة من الغضب بينهم وسط التكبيرات والهتافات المطالبة بالثأر والانتقام.

ووفق تقرير مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، فقد استشهد (17) مواطنا فلسطينيا بينهم مقاومون، خلال سبتمبر الماضي، في (6) محافظات مختلفة، (10) منهم في محافظة جنين وحدها، بينما أصيب (359) آخرين.

عاجل| إصابة شاب بجراح خطيرة بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه في بلدة العيزرية في جنوب شرق القدس pic.twitter.com/HP0aOEXW12 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 1, 2022

#شاهد| هتافات الشبان بعد الإعلان عن ارتقاء الشاب فايز خالد دمدوم برصاص الاحتلال في العيزرية شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/IM4RDP6uMw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 1, 2022