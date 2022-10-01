أزمة حادة بين أنقرة وبرلين.. أردوغان يقاضي نائباً ألمانياً وصفه بـ "جرذ المجاري" لانه يستخدم اللاجئين كسلاح سياسي
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جرينتش+2 07:31
أزمة حادة بين أنقرة وبرلين.. أردوغان يقاضي نائباً ألمانياً وصفه بـ “جرذ المجاري” لانه يستخدم اللاجئين كسلاح سياسي
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