أزمة حادة بين أنقرة وبرلين.. أردوغان يقاضي نائباً ألمانياً وصفه بـ “جرذ المجاري” لانه يستخدم اللاجئين كسلاح سياسي

انقرة – قال محامي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إنه قد تقدم بشكوى قضائية ضد النائب الألماني الذي وصف الزعيم التركي بـ”جرذ المجاري”.

وأكد مصطفى كابلان لوكالة أسوشيتد برس، ما جاء في مجلة “دير شبيغل” الألمانية، وقال، إنه تقدم فعلا بشكوى ضد المشرّع الألماني البارز، وولفجانغ كوبيكي، بتهمة التشهير.

ووفق صحيفة “دير شبيغل”، فإن شكوى كابلان تفيد بأن تصريح كوبيكي “ينتقص من شأن الشخص المعني” و”هجوم غير قانوني على شرف الغير”.

كوبيكي، من جانبه، وهو عضو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في ألمانيا، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه غير مهتم بالدعوى القضائية.

وقد انتقدت الحكومة التركية بشدة هذا الأسبوع تعليقات كوبيكي التي أدلى بها في حدث انتخابي.

واستخدم كوبيكي مصطلح “جرذ المجاري” في إشارة إلى إردوغان أثناء حديثه عن صفقة هجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقال المشرع، في وقت لاحق، إنه يعتبر جرذان المجاري “كائنات صغيرة ولطيفة ولكنها أيضا ذكية ومخادعة” وتظهر أحيانا كأبطال في قصص الأطفال.

يذكر أن إردوغان فاز سابقا بقضية في ألمانيا وحصل على حكم بمنع فنان كوميدي من تكرار أجزاء من قصيدة كتبها ضد الرئيس التركي.

وبحسب رجل القانون، سورين غريغوتش، الذي تحدث لشبكة التحرير الألمانية “آر أن دي”، فإن كوبيكي، معرض لدفع غرامة مالية أو السجن وفق ما تمليه المادة 185 من القانون الجنائي الألماني.

وقد تصل مدة السجن إلى خمسة أعوام، حيث أن محامي إردوغان بنى قضيته على أساس التشهير باسم الرئيس التركي.

ويُعاقب القانون الألماني على الإهانة بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد؛ وإذا كانت الإهانة علنية فقد تصل مدة السجن لعامين “بالإضافة إلى ذلك، وبما أن محامي إردوغان تحدث عن تشهير، فإن النائب الألماني معرض للحكم عليه بالسجن خمس سنوات” وفق غريغوتش.

وقد استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة لإبلاغه احتجاجها على تصريحات نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي، التي انتقد فيها سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه أزمة اللاجئين ومشبهاً أردوغان بـ«جرذ المجاري».

وذكرت الخارجية التركية، في بيان: “أننا ندين بأشد العبارات التصريحات المهينة التي أدلى بها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، بشأن رئيسنا أردوغان ونعتبرها غير مقبولة ولا تليق بمنصبه وتفتقد للأخلاق السياسية والمسؤولية”.

Recep Tayyip #Erdogan geht mal wieder juristisch gegen einen deutschen Kritiker vor. Wolfgang #Kubicki hatte den türkischen Präsidenten auf einer Veranstaltung als „kleine Kanalratte“ bezeichnet. Was droht dem #FDP-Politiker nun?https://t.co/6tj9ODqO2z — RND (@RND_de) October 1, 2022