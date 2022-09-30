فرّق تسدّ.. “ميدل إيست مونيتور” يفضح دور إسرائيل في تعميق الخلاف بين الجزائر والمغرب وتحويله الى صراع دامٍ ودائم

صحيفة يديعوت العبرية تعترف ان "المقاتلين الجدد" بـ "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يحظون بدعم شعبي هائل في الضفة
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جرينتش+2 03:03
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