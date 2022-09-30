تخفيض سعر البنزين بنوعيه 60 فلساً ورفع الديزل والكاز للشهر المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، تخفيض سعر مادة البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95، بمقدار 60 فلسا للشهر المقبل، بحسب ما ذكرت الوزارة، اليوم الجمعة، وذلك بعد “تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين، وفقا للأسعار العالمية”.

واجتمعت اللجنة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-31 تشرين أول/أكتوبر المقبل، تم خلال الاجتماع “استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول/سبتمبر ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب/أغسطس الماضي” على ما ذكر بيان لوزارة الطاقة.

وفي المقابل، قررت اللجنة رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وذلك بسبب “وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 110 فلسات لكل لتر، وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً إلى كلفها الفعلية” بحسب البيان.

وبذلك، يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر تشرين أول/أكتوبر 925 فلسا للتر بدلاً من 985 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر، ويصبح سعري الديزل والكاز 825 فلسا للتر بدلاً من 790 فلسا للتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت قد انخفض إلى 90 دولارا للبرميل في شهر أيلول/سبتمبر الحالي مقابل 100.2 دولار للبرميل المسجل في شهر آب/أغسطس الماضي.