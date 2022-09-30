بي بي سي تغلق إذاعتها العربية، بعد 84 عامًا من انطلاقها

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، مساء أمس الخميس، إغلاق الإذاعة العربية بعد 84 عامًا من الخدة، في إطار خطّة لإعادة الهيكلة والتوجّه إلى الرقمية، بسبب أزمة مالية.

وتعد “BBC العربية” التي أطلقت في 3 كانون الثاني/ يناير 1938، أقدم خدمة إعلامية تطلقها الشبكة بلغة غير الإنجليزية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المقرر إلغاء 382 وظيفة بموجب المخطط المدروس، وإغلاق راديو “BBC عربي” وراديو “BBC الفارسي”.

وأوضحت، أن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة.

وأضافت، أن خدمات “بي بي سي” الدولية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من المدخرات السنوية الأوسع، البالغة 500 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الهيئة: رغم أن الخدمات باللغات الأجنبية ستقلص لكنها لن تغلق تماما، إذ سيتمكن جمهورها من متابعة المحتوى عبر الإنترنت، وستنقل الخدمة الرقمية باللغة العربية إلى مكتب بي بي سي في العاصمة عمّان.