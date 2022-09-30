أنصار القائد الخالد جمال عبد الناصر من فلسطينيي 48 يحيون ذكرى رحيله الـ 52 في مدينة حيفا داخل الكيان الصهيوني
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جرينتش+2 12:09
بوتين يعلن انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
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