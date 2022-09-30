بوتين يعلن انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، في خطوة تاريخية طال انتظارها من سكان هذه المناطق.

وقال الرئيس بوتين إن المواطنين في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.

ولفت الرئيس إلى أن خيار الملايين من تلك المناطق “هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا”، مشددا على أنه يجب أن تحترم كييف قرار اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وتابع قائلا: “أريد أن يستمع نظام كييف ومشغليه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد”.