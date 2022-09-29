خلافها مع جيهان السادات.. لماذا طلبت ام كلثوم عدم اذاعة اغنية لها كتبها نزار قباني في رثاء عبد الناصر/ 2 فيديو

٢٨ أيلول .. يومٌ للحزن المُبلل بالدمع والمُجلل بالسواد على رحيل فارس المجد العربي، جمال عبد الناصر/ بقلم: فهــد الريمـــاوي
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