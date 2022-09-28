البرلمان العراقي يرفض استقالة رئيسه الحلبوسي وينتخب نائبا أول له

بغداد – رفض مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، استقالة رئيسه محمد الحلبوسي بـ 222 صوتا من بين 235 نائبا حضروا الجلسة من أصل 329 نائبا، فيما وافق 13 منهم على الاستقالة.

جاء ذلك خلال جلسة افتتحها نائب رئيس المجلس شاخوان عـبـدالله، اليوم، للتصويت على قرار استقالة الحلبوسي من عدمه وكذلك انتخاب نائب أول للرئيس.

وقد صوت 235 نائبا لانتخاب النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي الذي حل بديلا عن حاكم الزاملي، عقب انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان في 13 حزيران الماضي.

وكان الحلبوسي قد أعلن عن تقديم استقالته للبرلمان احتجاجا على تمسك كتل نيابية بالحكومة التوافقية بدلا من حكومة أغلبية وطنية.