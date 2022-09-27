وفقاً لصحيفة إماراتية.. الصفدي يعرب عن قلق الاردن من الوضع السائد في الضفة، ومخاطر إنهيار السلطة الفلسطينية

أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن قلق المملكة الهاشمية من الوضع السائد في أراضي السلطة الفلسطينية ومن مخاطر انهيارها.

وقال الصفدي – خلال مقابلة مع صحيفة إماراتية ناطقة باللغة الانجليزية – إن السلطة تواجه تحديات شديدة الصعوبة، ونحن نركز على حفظ الهدوء ونجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية من أجل التخفيف من حدة الاحتكاكات وتقليصها.

ورحب الصفدي، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التي أعلن خلالها عن دعمه لحل الدولتين، وقال إن “هذه المرة الأولى منذ عام 2017 التي يصرح فيها رئيس وزراء إسرائيلي بتأييده لحل الدولتين”.

وعن الانتخابات الإسرائيلية، قال الصفدي مهما كانت نتائج الانتخابات في بداية تشرين الثاني فإن الموقف الأردني لن يتغير ويبقى على حاله.

على صعيد آخر قال الصفدي إن الأردن يعمل على حشد دعم إقليمي ودولي، لدعم عملية سياسية بقيادة عربية من أجل وضع حد للحرب الدائرة في سوريا.