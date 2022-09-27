تعديل اوقات العمل بجسر الملك حسين ابتداءً من الإثنين المقبل

أريحا – أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل ساعات السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة)، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وأفادت الإدارة العامة في بيان لها، بأن المعبر سيبقى مفتوحًا أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة 24 ساعة، من صباح يوم الإثنين 3-10، وحتى صباح الثلاثاء الموافق 4-10.

ونوهت إلى أن المعبر سيكون مغلقًا بالكامل يوم الأربعاء 5-10، وذلك بسبب الأعياد اليهودية، في حين يعود للعمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 6-10، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، في كلا الاتجاهين.

ودعت المسافرين إلى ضرورة ترتيب ساعات سفرهم، بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر، لتجنب الازدحام.