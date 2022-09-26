وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في الدوحة اليوم الاثنين

الدوحة – وكالات

توفي، ظهر اليوم الإثنين، الشيخ المصري يوسف القرضاوي، والذي يُقيم في الدوحة.

وقد تم الإعلان عن الوفاة عبر صفحته الرسمية بالقول: “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله”

وأضاف: “نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يتقبل صالح عمله في ميزان حسناته، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته”.

وتابع: “وقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا”.

ولكن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قال ان جثمان القرضاوي سيشيع يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي وقت لاحق اليوم، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعازيه بوفاة القرضاوي في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن الذي أعلن أنهم سيعقدون مجلس عزاء الأسبوع القادم في إسطنبول التركية.

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وقد ولد في يوم 9 سبتمبر سنة 1926م.

ويُشار إلى أنه ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السابق.

وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين، ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.