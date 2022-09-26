وزارة المياه تضبط اعتداءات على خطوطها في الزرقاء والكرك

ضبطت وزارة المياه والري، خلال حملة تفتيشية نفذتها بالتعاون مع مديرية الامن العام، اعتداءات كبيرة في منطقة الحلابات على احد الخطوط الناقلة الرئيسية لتزويد برك وحاجز مائي وعمل مضخات و(مصافي)، وتمديد خطوط رئيسية لري عشرات الدونمات وسقاية المواشي، ومظلات لتعبئة الصهاريج المخالفة وبيعها بطريقة غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنه جرى ضبط هذه الاعتداءات التي تزود عمان والزرقاء واربد والمفرق في منطقة الحلابات، لتزويد برك وحاجز مائي ضخم لسقاية مواشي واغنام ومزارع، وبيع صهاريج مخالفة للكسارات والمحاجر المجاورة.

واضافت انه جرى كذلك ضبط 6 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الكرك، من خلال سحب خطوط لمسافات طويلة، لتزويد مزارع دواجن ومزارع اشجار، حيث جرى فصل هذه الخطوط، واعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.

واكدت الوزارة، انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية، كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

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