قبل إنقضاء المُهلة التي حددها حزب الله.. لبنان يتبلغ رد إسرائيل النهائي على ترسيم الحدود البحرية "قبل نهاية الشهر الحالي"
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جرينتش+2 12:27
هل ترفع أوروبا شعار: الى اليمين درّ ؟.. “انتصار تاريخي” لحزب يميني بجذور فاشية في انتخابات إيطاليا
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