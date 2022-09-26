سوسن بدر: أنا محظوظة لأنني بدأت مع الزعيم ونور الشريف/ فيديو

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة مع الإعلامي المصري عمرو الليثي ، وسردت العديد من التصريحات الخاصة بمسيرتها الفنية وأذاعت أسرارا من حياتها الشخصية، ما جعلها تتصدر تريند محرك البحث الشهير “جوجل”.

وفي ما يلي موجز لتصريحات النجمة سوسن بدر..

-أنا محظوظة لأن بداية مسيرتي في التمثيل كانت مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل “أحلام الفتى الطائر”، ومع الراحل نور الشريف في فيلم حبيبي دائما.

-أنا ربنا بيحبني لما أبدأ مع عادل إمام ونور الشريف، علموني كل حاجة، وعادل كان وقتها ولا يزال نجم النجوم، وكان بيعمل مسرحية شاهد مشافش حاجة، لما قابلته في أحلام الفتى الطائر، وكانت أول مرة وحيد حامد يكتب للتليفزيون.

– عادل إمام لاحظ إني بترعش ومش قادرة أتكلم، وكان عنده قدرة تخليك تنسى أي مخاوف من غير ما يسألك، بأنه يراجع معاك، ويقول الجملة دي ممكن تتقال بطريقة مختلفة تضحك أكثر.

– لا يوجد صحراء في مصر لم نصور فيها مشاهد فيلم “شمس الزناتي”، وكنت مسمية المخرج سمير سيف ثعلب الصحراء، والتصوير كان في شهر يوليو وأغسطس.

– الجو صعب جدا لكن كنا مستمتعين بالمشاهد والكواليس، وكان في مشهد الحصان يجر عربية كارو مربوط في ظهرها حمار كل شوية يرفض يتحرك، وننزل نتحايل عليه وسط ضحك من الجميع.

– كنت قلقة جدا وقت تصوير فيلم “سلام يا صاحبي” وأول من يذهب إلى الاستوديو وموقع التصوير، وما زلت حتى اليوم أشعر بالرعب أثناء تصوير أي عمل.

تعلمت من والدتي المهنية في العمل، وهى الفنانة آمال سالم وكان من آخر أعمالها مسرحية ريا وسكينة، ومن بعد المسرحية أصيبت بالزهايمر.

-والدتي عاشت فترة كبيرة مريضة وتوفيت في 2010، بس طول الوقت كانت موجودة، ولما رحلت اكتشفت أنها تركت فراغا كبيرا جدا، وفعلا وجود الأب والأم أجمل حاجة في الدنيا.

– بدأت حياتي في مجال عروض الأزياء كـ«مانيكان»، قرأت عن طلب دار أزياء مهمة في مصر لفتيات من أجل العمل في عروض الأزياء، عندما كنت طالبة في المرحلة الثانوية، الفنانة رجاء الجداوي كانت من أعضاء لجان التحكيم المسئولة عن اختيار الفتيات.

-كنت أنظر لرجاء الجداوي باندهاش و إعجاب، طوال الوقت أراها في الشاشة، رجاء الجداوي كانت رمز الجمال والأناقة والأنوثة والتحضر والمثل الذي كنا نحلم به، وظلت كذلك حتى آخر يوم في عمرها، علمتنى إزاي أمشي في العرض وأتحرك وكمان إزاي أتكلم وأقعد بشكل شيك ، ليهم مشية فيها أنوثة واحترام وجمال، كانت بتعلمنا وصارمة جدًا فيما يتعلق بعروض الأزياء، رغم حنيتها الكبيرة.

– فخورة بجميع أعمالي في مشوارى الفني، أنا امرأة مصرية مكافحة بدأت من الصفر، راضية وفخورة بمشواري الفني، سواء كان في خطأ أو في عقبات واعتراضات ونجاحات والتزامات، سعيدة بحياتي العملية.

– أحمل نفسي نصفا في المائة في فشل حياتي الزوجية، فأنا اخترت في البداية والنهاية، لا يوجد بداية أو نهاية تفرض، فأنا فعلت ما كان من المفترض أن أفعله وقتها، من الممكن بعد العمر والتجربة كنت سأفعل نفس الأشياء لأن هناك مبادئ لا يمكن التنازل عنها.

– الحياة رمادية وليست بيضاء أو سوداء، وفي أوقات لو كنت مشيتها باللون الرمادي وليس بالأبيض والأسود كان من الممكن أن تكون الحياة أفضل، ولكن في النهاية لا أستطيع تقييم هل أنا مخطأة أم من تزوجتهم، هذا قدر في النهاية.

– أنا عشت الخيانة والإهانة، ثم هل يوجد شخص لم يعشهم، ده شاكيرا نفسها اتخانت ، و لا يوجد تسامح في الإهانة أو الخيانة.

– ليس لي علاقة صلة أو قرابة من بعيد لجذور عائلة تمتد للملكة نفرتيتي، وسعيدة بتشبيه ملامحي بأصول فراعنة، أهل أمي من بلد اسمها أبنوب الحمام بمحافظة أسيوط، وأهل والدي جزء منهم في كومبو وجزء في أسوان ومتشعبون في الصعيد.

آخر أعمال سوسن بدر مسلسل “أبو العروسة 3” والذي عرض الشهور الأخيرة، وشارك فى بطولة المسلسل كل من سيد رجب، مدحت صالح، خالد كمال، محمود حجازى، أميرة الشريف، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.

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