إستطلاع.. غالبية حزب بايدن يرفضون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة “إيه بي سي نيوز”، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.

وعند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47% من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46% أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.

وأجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة من 18 على 21 سبتمبر/ أيلول وشمل 1006 أشخاص، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 نقطة مئوية.

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