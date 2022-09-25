طقس خريفي معتدل في معظم المناطق حتى الأربعاء المقبل

تكون الأجواء اليوم الأحد، خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 33 – 17، وفي الأغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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