قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
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جرينتش+2 12:27
جورج فريدمان يعقب على تهديدات بوتين.. مَن يلوح بالخيار النووي لا يعتزم اللجوء اليه فعلياً، ولكن..
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