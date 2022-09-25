استشهاد الشاب سائد الكوني وإصابة عدد آخر من رفاقه في كمين نصبه العدو فجر اليوم الاحد جنوب نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، برصاص قوة إسرائيلية نصبت كمينًا لمجموعة من الشبان في منطقة التعاون العلوي جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوة نصبت الكمين لدراجة نارية كان على متنها الشهيد الكوني، ومركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان أصيب بعضهم بجروح متفاوتة.

واختطفت القوة الإسرائيلية جثمان الشهيد الكوني، بعد أن سقطت عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

وادعت مصادر إسرائيلية، أن الشبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية قرب مستوطنة براخا.

ونعت مجموعات “عرين الأسود” في بلدة نابلس القديمة الشهيد الكوني أحد عناصرها، مؤكدةً أنه استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الجنوبي للمدينة (جبل الطور) قرب مستوطنة “براخاه”، وأن قوات الاحتلال قد احتجزت جثمانه.

وأعلنت “المناطق التنظيمية” التابعة لحركة “فتح” في مدينة نابلس، عن حداد شامل في المدينة، اليوم الأحد، وذلك إكرامًا للشهيد سائد الكوني.

ودعت في بيان تلته عبر شبكة الأذان الموحد كافة أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالحداد.

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