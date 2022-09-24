شبان المقاومة يتصدون بالرصاص اليوم السبت لقوات العدو التي داهمت مخيم بلاطة شرق نابلس لاعتقال مطلوبين/ فيديو

استهدف مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم السبت، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا الرصاص بكثافة صوب آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، واعتقلت الشابين براء حشاش وحسام زيتون. فيما فشلت في اعتقال المطارد محمد أبو دراع، قبل انسحابها باتجاه حاجز بيت فوريك.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً الأسير المحرر عدي محمود حنني، والشاب محمد سلامة حنني على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما طالت الاعتقالات المواطن موسى رشايدة من سكان قرية الرشايدة جنوب بيت لحم أثناء مروره على حاجز الكونتينر، كذلك اعتقل الاحتلال الشاب عاصف الرفاعي بعد مداهمة منزله في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وفي القدس المحتلة تواصلت المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور لليوم الثاني على التوالي بعد استشهاد الشاب محمد أبو جمعة.

وقد خاض الشباب الثائر في الطور مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، ألقوا خلالها وابلاً من الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية صوب مركبات الجيش وجنوده، فيما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لاستهداف المواطنين في الطور.

كما أدخل الاحتلال مركبة المياه العادمة لرش منازل الأهالي في منطقة شارع سلمان الفارسي بشكل عشوائي. وأدت المياه العادمة لإغراق الشارع وانتشار الرائحة الكريهة، التي تسببت بأذى لطلاب المدارس.

ويضم هذا الشارع مدرسة خالد راشد ومدرسة وروضة جبل الزيتون ومدرسة المحبة والايمان، بالإضافة إلى المسجد الفارسي ونادي جبل الزيتون ونادي اللياقة البدنية والمركز النسوي ومئات العائلات القاطنين فيه.

اشتباك مسلح بين جنود الاحتلال ومقاومين في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/CrRY0bsyuj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 24, 2022