القبض على المتسبب الرئيس بالاعتداء على احد الفنانين

ألقى الأمن العام، اليوم السبت، القبض على المتسبب الرئيس بالاعتداء على أحد الفنانين، بعد أن تمكن المحققون من تحديد هويته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم السبت، إنه بعد الاستماع لأقوال الفنان لدى مركز أمن النصر أفاد بأنه في 14 أيلول الجاري، وأثناء وجوده في احدى مناطق جنوب عمان ضلَّ الطريق هناك، فقامت مجموعة من الأشخاص بإيقافه ومحاولة الاعتداء عليه وإطلاق النار باتجاه مركبته وغادر دون الاعتداء عليه جسدياً ، وبعد ذلك قام ذات الأشخاص بإيقافه والاعتذار منه كونهم ظنوه شخصاً آخر، وفُتح تحقيق في الحادثة لإلقاء القبض على الأشخاص.

وأشار إلى أنه بوشرت التحقيقات وجمع المعلومات من موقع الاعتداء ليتمكن المحققون من تحديد هوية المتسبب الرئيس في الحادثة؛ ليجري القبض عليه وبحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي، وما زالت التحقيقات مستمرة.

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