قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
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جرينتش+2 12:23
استشهاد الشاب محمد أبو كافية برصاص العدو ظهر اليوم السبت بزعم محاولته دهس عناصر شرطة صهاينة قرب نابلس
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