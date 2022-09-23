وفقاً لقناة عبرية: أجهزة أمن السلطة تصادر أسلحة كان المقاومون سيستخدمونها لتنفيذ عمليات ضد العدو جنوب الخليل

كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الجمعة، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قد صادرت، أمس الخميس، أسلحة كان سيستخدمها مقاومون لتنفيذ عمليات جنوب الخليل.

ونقل المراسل العسكري للقناة العبرية ليئور ليفي عن مصدر كبير في أجهزة أمن السلطة قوله إن “هذه الأسلحة كان من المخطط أن تستخدم في تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين”.

وأضاف المصدر: “من الملاحظ أن أجهزة أمن السلطة تكثف من نشاطاتها في جنوب الضفة لملاحقة المقاومين”، مشيرًا إلى أنها اعتقلت أمس ناشطا من حماس في قرية دورا جنوب الخليل.

وتابع قائلا: “إلا أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك القدرة على العمل في منطقة نابلس وجنين وهو ما دفع جيش الاحتلال لتعزيز انتشار قواته في تلك المنطقة عشية اقتراب “عيد” رأس السنة العبرية”.

يذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قد أفادت، أمس الخميس، بارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، على خلفية أحداث نابلس.

وأكد مدير المجموعة، المحامي مهند كراجة على وجود 19 معتقلاً سياسياً حتى الآن في سجون السلطة، على خلفية الأحداث الأخيرة في نابلس.

وتأتي اعتقالات أجهزة السلطة عقب حالة الغضب التي شهدتها نابلس على إثر اعتقال المطارد مصعب اشتية الذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة مساء يوم الاثنين الماضي، ما أشعل حالة من الغضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات مع أجهزة أمن السلطة. وأدت الاحتجاجات الغاضبة إلى استشهاد المواطن فراس يعيش (53 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص أجهزة أمن السلطة بنابلس.