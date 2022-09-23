قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:22
عدد سكانها 7 ملايين.. بدء استفتاءات الانضمام إلى روسيا في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني