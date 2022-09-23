مجموعات “عرين الأسود” تطلق نار على مستوطنة براخا قرب نابلس

نابلس – تعرضت مستوطنة براخا إلى الجنوب من نابلس، اليوم الجمعة ولليوم الثاني على التوالي، لعملية إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة فلسطينية.

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن إطلاق النار تسبب بإصابة نافذة منزل أحد سكان المستوطنة، دون إصابات بشرية.

فيما أعلنت مجموعات “عرين الأسود” في نابلس مسؤوليتها عن العملية.

وكانت مجموعات “عرين الأسود” قد اعلنت، فجر امس الخميس، استهدافها حاجز صرّة ومستوطنة براخا في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعمليتي إطلاق نار وانسحاب المنفذين.

وقالت المجموعات في بيانين منفصلين: “قامت مجموعات عرين الأسود بعملية إطلاق نار تجاه حاجز صرّة الاحتلالي غرب مدينة نابلس، وانسحاب جنود العرين بِسلام”.

وأضافت “وفي عملية أخرى فجر هذا اليوم قامت مجموعات عرين الاُسود بعملية إطلاق نار أخرى تجاه مُغتصبة براخا جنوب نابلس”.

يُشار إلى أن أجهزة السلطة قد اختطفت قائد مجموعات “عرين الأسود”، المطارد للاحتلال مصعب اشتية من نابلس، قبل أيام.