قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
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جرينتش+2 12:22
عباس لـ الامم المتحدة: نريد حلاً.. إسرائيل لم تُبق للفلسطينيين شيئًا ليقيموا دولتهم، فأين سنقيم دولتنا ويعيش شعبنا؟
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