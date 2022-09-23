قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
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جرينتش+2 12:21
أمريكا تتصدر دول الفساد.. الكشف عن اختلاس 45 مليار دولار من إعانات البطالة للعاطلين عن العمل أثناء تفشي وباء كورونا
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