مدفيديف: روسيا اختارت مسارها ولا مجال للتراجع، فهي جاهزة لإستخدام جميع الأسلحة بما فيها النووية لحماية أراضيها

أعلن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن روسيا ستستخدم جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وأنها ستعزز بشكل كبير دونباس والأراضي الأخرى التي ستنضم إليها.

جاء ذلك فب رد مدفيديف على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة “ساحقة” للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم.

وأكد مدفيديف، في بيان عبر “تلغرام” اليوم الخميس، استعداد روسيا لاستخدام جميع الأسلحة بما في ذلك النووية لحماية أراضيها، وقال: “لذلك، لا داعي أن يحاول بلهاء متقاعدون من ذوي رتبة الجنرال تخويفنا بالحديث عن هجوم لحلف شمال الأطلسي على شبه جزيرة القرم. فمن المؤكد أن أسلحتنا فرط الصوتية قادرة على الوصول إلى أهداف في أوروبا وأمريكا بشكل أسرع بكثير”.

وأضاف: “يجب على المؤسسة الحاكمة الغربية، وعلى جميع مواطني دول الناتو عموما، أن يفهموا أن روسيا قد اختارت مسارها. ولا يوجد طريق للعودة.”

وقال إن دونباس والأراضي الأخرى بعد الاستفتاءات والانضمام إلى روسيا سيتم تعزيزها بشكل ملحوظ من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي، ولحمايتها، يمكن استخدام ليس فقط قدرات التعبئة، ولكن أيضا أي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بهذا الشأن يقول: “روسيا أعلنت أنها لمثل هذه الحماية يمكنها استخدام ليس فقط قدرات التعبئة، ولكن أيضا أي أسلحة روسية، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة القائمة على قواعد جديدة”.

وفي حديث لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، امس الأربعاء هدد هوجيز بأن أمريكا سترد بـ “ضربة مدمرة” على الجيش الروسي “إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا”.

وقال إن الرد من جانب أمريكا “قد لا يكون نوويا” لكنها قد تتجه لـ”تدمير أسطول البحر الأسود أو تدمير القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم”.