مدفيديف: روسيا اختارت مسارها ولا مجال للتراجع، فهي جاهزة لإستخدام جميع الأسلحة بما فيها النووية لحماية أراضيها
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جرينتش+2 08:58
مدفيديف: روسيا اختارت مسارها ولا مجال للتراجع، فهي جاهزة لإستخدام جميع الأسلحة بما فيها النووية لحماية أراضيها
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