فاتن حمامة تستخدم “إمبراطورية ميم” لتغيير حياة هشام سليم

في هذا اليوم الحزين، رحل عن دنيانا النجم المصري الخلوق، هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان وجرى تشييع جثمانه عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة،

كان النجم الراحل يعشق الفن ويحب التمثيل منذ الصغر، حيث كان يمثل في طفولته على مسرح المدرسة .

وفى أكثر من لقاء تلفزيوني، اوضح هشام سليم، أن النجمة الكبيرة فاتن حمامة كانت سبب في دخوله عالم الفن، وأنها كانت الصديقة المقربة من الأسرة وهى أول من اقترحت أن يشارك معها في فيلم “إمبراطورية ميم”، وبالفعل شارك معها وكانت السبب في دخوله عالم الفن والتمثيل، وأثرت في مسيرة حياته التي كان يمكن ان تسير في اتجاه آخر لو لم تكن فاتن حمامة صديقة الأسرة.

تنوعت أدوار هشام سليم وفى كل منها أثبت موهبته الكبيرة وبراعته في تجسيد الشخصيات المختلفة، وقدرته على انتقاء أدواره في كل مراحل عمره، فدائماً كنا تراه طبيعياً حقيقياً دون تكلف أو تصنع، لذلك دخل قلب وعقل المشاهد بسهولة.

الظهور السينمائي الأول له كان في فيلم “إمبراطورية ميم” 1972، ثم شارك في فيلمى “أريد حلًا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976.

درس هشام في معهد السياحة والفنادق وتخرج فيه عام 1981، ثم درس الفن فى الأكاديمية الملكية بلندن من خلال دراسات حرة، واتقن أيضًا اللغة الفرنسية.

علاقته بزوجته استمرت ما يزيد على 14 عامًا اكتسبا فيها الاحترام المتبادل الذى يعد أهم المكاسب لأى علاقة بين اثنين.

بدأ العمل التليفزيوني أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب، لقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية وهي: فيلم “اسكندرية كمان وكمان”، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “إمرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت في موسم دراما رمضان قبل الماضي من خلال مشاركته بمسلسل “هجمة مرتدة” بطولة النجم أحمد عز.