إحالة مجموعة جديدة من مفتعلي الشغب في شفا بدران للقضاء

عمان 22 أيلول (بترا)- أحالت مديرية الأمن العام 9 أشخاص آخرين أُلقي القبض عليهم من مفتعلي الشغب في منطقة شفا بدران قبل أيام إلى القضاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه في إطار التحقيقات المستمرة في حوادث الشغب التي قام بها عدد من الأشخاص بمنطقة شفا بدران شمال العاصمة قبل أيام، ألقي القبض على 9 أشخاص آخرين وجرت إحالتهم للقضاء اليوم، وما زال التحقيق والبحث جارياً عن آخرين اشتركوا بأعمال الشغب.

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