عودة العمل بمستشفى الملكة رانيا بلواء البترا بعد حريق محدود

قال مدير الشؤون الفنية والمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، إنه تم إخلاء أقسام مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا مساء امس الثلاثاء احترازياً، وذلك للتعامل مع حريق شب في بنك الدم، مؤكداً أن العمل بدأ يعود تدريجياً في المستشفى.

وأوضح في تصريح لوكالة (بترا)، أن تماساً كهربائياً وقع مساء امس الثلاثاء في ثلاجة بنك الدم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، أدى إلى حدوث حريق محدود في بنك الدم.

وبين أنه عند انطلاق جهاز إنذار كواشف الحريق تم تبليغ كوادر الدفاع المدني والذي توجه فورا إلى المستشفى وقام بإخماد الحريق.

وأكد أنه يتم الآن التعامل مع تبعات الحريق والأضرار التي نتجت عنه لإعادة العمل كما كان، مشيراً إلى أن اثنين من الكوادر الصحية تعرضوا لضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان وحالتهم الصحية جيدة.

وذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ لم ينقطع عن العمل، واستمر في تقديم الخدمات للمراجعين.

وكان قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد اعلن إن حريقا شب داخل مبنى بنك الدم بمستشفى الملكة رانيا في البترا، حيث تواجدت على الفور مجموعات الدفاع المدني والمجموعات الأمنية وتم إخلاء المتواجدين داخل قسم الخداج وإخماد الحريق بالكامل.

وأضاف أن الحريق أسفر عن إصابة اثنين من الكادر الطبي بضيق تنفس وحالتهما العامة حسنة.