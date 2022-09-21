بإعترافات جنرالاتهم: اسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءاً لخطر التصعيد مع حزب الله
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عودة العمل بمستشفى الملكة رانيا بلواء البترا بعد حريق محدود
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