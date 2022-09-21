طقس لطيف اليوم الاربعاء وغدًا، واحتمال سقوط زخات مطرية شمالي المملكة

تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبياً في الاغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمالي المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مغ ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف يوم السبت، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمالي ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 35 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.

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