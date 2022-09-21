في ذكرى وفاتها.. هذه أبرز المحطات في حياة المطربة فايزة أحمد

يصادف اليوم الأربعاء الموافق 21 من سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة والمطربة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد، التي لا زال يرتبط الجمهور بها، فقد تميزت بصوتها العذب وأغانيها المميزة التي لا يستطيع أحد نسيانها، وفي السطور التالية أبرز المعلومات عنها بمناسبة ذكرى وفاتها.

من هي فايزة أحمد؟

فايزة أحمد هي مغنية سورية حاصلة على الجنسية المصرية، ولدت في يوم 5 من ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان، وتزوجت من الملحن والموسيقار محمد سلطان عام 1981، ولديها ولدان هما طارق سلطان، وعمرو سلطان، وتوفيت في يوم 21 من سبتمبر 1983 بعد صراع مع المرض حيث توفيت بإصابتها بسرطان الثدي.

بدايات المشوار الفني لها

عاشت الفنانة الراحلة فايزة أحمد في دمشق بدايات حياتها، ثم قررت أن تقدم للإذاعة السورية لإختيار المطربين والمغنيين ولكنها لم توفق ولم تنجح، وقررت فايزة أحمد بعدها السفر إلى حلب لتقدم إلى إذاعتها ولكنها هنا وفقت ونجحت وغنت من هنا، ثم عرفت فايزة وطلبتها إذاعة دمشق التي لم تختارها، وعادت فايزة لتكمل مشوارها.

“كروان الشرق” وصوت لا يتكرر

لُقبت الفنانة فايزة أحمد بـ “كروان الشرق” لما تميزت به ولصوتها الفريد القوي، حيث استطاعت أسر قلوب مستعميها من الوطن العربي.

أغانيها لجميع أفراد الأسرة

غنت الفنانة فايزة أحمد لجميع أفراد الأسرة حيث غنت للأب “تعالالي يابا” وغنت أغنيتها الشهيرة للأم “ست الحبايب” التي مازالت إلى الآن تتربع بها على كافة الأغاني المذكورة في فضل الأم ومازالت تتصدرها وتأسر قلوبنا بها، وغنت للأخ “يا حبيبي يا أخويا”.

فريد الأطرش مفتاح قصة الحب

نشأت قصة حب بين الفنانة الراحلة فايزة أحمد والموسيقار محمد سلطان وكانت بدايتها من منزل المطرب الراحل فريد الأطرش حيث التقت به أول مرة ثم تتابعت اللقاءات حتى تم الزواج بينهما.

من هو محمد سلطان؟

محمد سلطان هو ملحن وموسيقار وممثل مصري، ولد في محافظة الإسكندرية 20 يوليو 1937 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1960، بعد تركه للكلية البحرية واتجاهه للتمثيل، وتزوج من الفنانة فايزة أحمد وقام بتلحين أشهر أغانيها “غريب يا زمن، أخد حبيبي، قاعد معايا..”.

عبد الوهاب ووصفها بـ “خليفة أم كلثوم”

تميزت الفنانة الراحلة فايزة أحمد بقوة صوتها، وتفرده دونًا عن بقية الأصوات لما جعل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب يصفها ب “خليفة أم كلثوم” لما كانت تتصف به أم كلثوم من قوة صوتها الذي لا يكرر أيضًا.

أعمال خلدت فايزة أحمد

قدمت الفنانة الراحلة عددا من الأغاني مازالت تسمع حتى الآن، منها الأغنية الشهيرة لها “ست الحبايب” وأغنية “بيت العز” وأغاني أخرى مثل “غريب يا زمن، أنا قلبي إليك ميال، ياما القمر ع الباب، حمال الأسية، صعبان علينا، بحبك يا مصر، تعلالي يابا، دنيا جديدة، بكرة تعرف” وغيرها الكثير من الأغاني التي قدمتها الفنانة الراحلة فايزة أحمد خلال مشوارها الفني.

فيلمها الشهير “أنا وبناتي”

شاركت الفنانة الراحلة فايزة أحمد في الفيلم الشهير “أنا وبناتي” بطولة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وناهد شريف، وزكي رستم، آمال فريد، زهرة العلا، عبد المنعم إبراهيم، وكان من تأليف وإخراج حسين حلمي المهندس، وتم إصداره في إبريل 1961.

وفاتها بسرطان الثدي

توفيت الفنانة والمطربة فايزة أحمد في يوم 21 من سبتمبر عام 1983 عن عمر يناهز الـ 49، بعد صراع مع المرض “سرطان الثدي”.