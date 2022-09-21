تشكيك فلسطيني بالرواية.. الشرطة الإسرائيلية تزعم العثور على جثة موسى صرصور منفذ عملية حولون بعد “انتحاره”

أعلنت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، العثور على جثة منفذ عملية “حولون” في أحد شوارع مدينة تل أبيب.

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن الشاب أقدم على “الانتحار”، فيما تشكك مصادر فلسطينية بهذه الرواية، كما شككت عائلته سابقًا برواية مسؤوليته عن قتل إسرائيلية في حولون أمس الثلاثاء.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإنه قد عثر على الشاب مشنوقًا داخل منزل مهجور قرب شارع ديزنغوف.

والشاب هو موسى صرصور (28 عامًا) من سكان قلقيلية، ويعمل في موقع بناء قريب من مكان قتل الإسرائيلية، ويملك تصريح عمل.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، يحاول تحديد مكان منفذ العملية.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن قوات كبيرة كانت تشارك في عملية البحث عن المنفذ، والذي قيل قبيل العثور عليه، أنه لا زال يعتقد أنه داخل المدن الإسرائيلية ولم يغادرها باتجاه الضفة الغربية.