"لأن الغرب يريد تدمير أراضينا ولا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا"..بوتين يعلن اليوم تعبئة جزئية للجيش الروسي
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جرينتش+2 12:07
بين 3 أشهر الى سنتين.. مجلس النواب يقر قانون معدل خدمة العلم
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