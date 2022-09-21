"لأن الغرب يريد تدمير أراضينا ولا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا"..بوتين يعلن اليوم تعبئة جزئية للجيش الروسي
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جرينتش+2 03:32
اللقاء الأول منذ 2008.. أردوغان يلتقي لابيد في نيويورك والبحث يتطرق لإستعادة الأسرى الصهاينة لدى “حماس”
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