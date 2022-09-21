إعادة التيار الكهربائي للصفاوي والرويشد بعد عبث بخط الضغط العالي

تعاملت كوادر شركة الكهرباء الوطنية مع حالة عبث للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع على خط الضغط العالي، وأعادت فجر الأربعاء التيار الكهربائي للصفاوي والرويشد.

وقد واصلت كوادر الشركة منذ مساء امس الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء العمل على إصلاح العبث وإعادة التيار الكهربائي لقاطني الصفاوي والرويشد.

وكانت كوادر الشركة قد أعادت يوم الجمعة التيار الكهربائي للصفاوي والرويشد بعد إصلاح حالة عبث على خط الضغط العالي المغذي للمنطقتين.

وقد جددت الشركة الدعوة للمواطنين بالحفاظ على سلامة الشبكة، والإبلاغ عن أية حالات عبث لأثرها في إلحاق الضرر بالمشتركين وبالنظام الكهربائي في المملكة محملة العابثين المسؤولية القانونية.