نيابة عن أمن العدو.. أمن السلطة يعتقل مصعب اشتية ويغتال فراس يعيش ويجرح 4 مواطنين خلال مواجهات في نابلس
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
نيابة عن أمن العدو.. أمن السلطة يعتقل مصعب اشتية ويغتال فراس يعيش ويجرح 4 مواطنين خلال مواجهات في نابلس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني