بإعترافات جنرالاتهم: اسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءاً لخطر التصعيد مع حزب الله
أهم العناوين
جرينتش+2 05:31
لإزالة الحواجز وبناء الجسور وتوسيع التعاون الاقتصادي.. إسرائيل وإمبراطورية البحرين تبدآن محادثات اتفاق للتجارة الحرة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني