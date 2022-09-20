قرار حكومي مرتقب بشأن استمرار التوقيت الصيفي



اعلن مصدر حكومي مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستبحث قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي الأسبوع المقبل، مستبعدا بحثه خلال الأسبوع الجاري.

وكان المصدر ذاته قد صرّح الأسبوع الماضي، أن الحكومة تتجه لتوحيد التوقيت طيلة العام والإبقاء على التوقيت الصيفي ووقف العمل بالتوقيت الشتوي.

وحول انعكاس استمرار التوقيت الصيفي على دوام طلبة المدارس – إذا ما اتخذ القرار – قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن من المبكر دراسة انعكاساته.

وبين المساعفة أن عملية تغيير الأوقات تتم نهاية شهر تشرين أول من كل عام، مؤكدا أن الوزارة ستدرس الموضوع في حينه، أي بعد 40 يوما.

وتتجه الحكومة لمثل هذه القرارات بدعوى التوفير في فاتورة الإنارة