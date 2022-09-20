طقس معتدل اليوم الثلاثاء وغدا وبعده، وارتفاع الحرارة الجمعة

تكون الأجواء، اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خصوصا في شمال المملكة.

وتتوقع الأرصاد ان تكون هناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الخميس، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 14، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الأغوار الشمالية 35 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 36 – 25، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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