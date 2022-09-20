طقس معتدل اليوم الثلاثاء وغدا وبعده، وارتفاع الحرارة الجمعة

بوغدانوف: موسكو ترحب باستعداد ورغبة اردوعان في عقد لقاء مع الأسد، وتدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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