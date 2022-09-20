بإعترافات جنرالاتهم: اسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءاً لخطر التصعيد مع حزب الله

قال مسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية، إن بلاده تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءا لخطر التصعيد.

وأضاف الجنرال المتقاعد عاموس يدلين، الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) خلال مقابلة إذاعية، إن “إسرائيل تقدم التنازلات في عدد من النقاط حتى تساعد اللبنانيين على الخروج من أزمتهم”.

وأضاف: “إننا نظهر اللين في محادثات ترسيم الحدود البحرية، لأننا لا نرغب في أن يكون لدينا جيران عالقون في وضع ليس لديهم فيه ما يخسرون. لا نريد غزة أخرى في لبنان”.

وأشار الجنرال عاموس يدلين إلى “الدور البارز الذي يؤديه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في هذه القضية، ما يدل على حقيقة سيطرته على ما يحدث في لبنان سياسيا وعسكريا”، مشددا على أنه من “غير المعقول أن يُدفعَ باللبنانيين والإسرائيليين إلى مكان لا يريدانه”.

وتابع: “إسرائيل قبلت الخط اللبناني ولذلك لا مكان لمطالب نصر الله التي يحددها بمنطقة رأس الناقورة. نحن نطالب بتعويض مالي مقابل منطقة المياه الاقتصادية في رأس الناقورة وكل ما يوجد جنوب مساحة قانا”.

وزعم يدلين أن حقل كاريش “هو مكان إسرائيلي خالص وعلينا أن نضخ الغاز من هناك. في اللحظة التي تتنازل فيها لنصر الله مرة واحدة عليك أن تضع حدودا، لأنه بحال تدهور الوضع باتجاه حرب حتمية، فإننا نضع بمعرفتنا أننا قمنا بكل ما نستطيع لمنعها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد قال، أمس الاثنين، إن “عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية”.

وأعلن لابيد، في بيان أنه “من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين”، مضيفا: “الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، امس الاثنين، إن “الوسيط الأمريكي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، وخلال زيارته إلى المنطقة الأسبوع الماضي؛ قدم عرضا للتسوية، بخصوص الخلافات بين إسرائيل ولبنان، بشأن ترسيم الحدود وفق الخط 23 وحقل قانا”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وعقب العرض الأمريكي الجديد، بدت الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل متفائلة بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الحدود البحرية في المستقبل القريب.

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